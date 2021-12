O Contador tem ritmo truncado, confundido o espectador

Personagens com problemas ou dificuldades mentais, mas que se revelam grandes gênios ou profissionais acima do normal em certas áreas, já foram muitas vezes explorados no cinema. "O Contador" engrossa a lista, mas acrescenta à trama uma inusitada pitada de thriller e mistério, além de nos apresentar um protagonista rodeado de intrigas.

Christian Wolff (Ben Affleck) foi diagnosticado com autismo, mas encontrou no mundo da matemática um dom incrível para os cálculos e manipulações de valores monetários. Acabou por se tornar um contador excepcional e ótimo analista financeiro, além de usar seus dotes para fazer lavagem de dinheiro para bandidos perigosos.

Porém, esconde ao máximo sua paixão por armas de fogo e uma capacidade incrível de mira; além de um rastro de morte. É a partir desse personagem misterioso que O Contador também nos situa no submundo das operações que financiam negócios escusos.

O filme, no entanto, peca por querer abordar uma série de questões e conflitos que envolvem o personagem. Enquanto ele é investigado pela agente do tesouro americano Marybeth (Cynthia Addai-Robinson), envolve-se na contabilidade de uma grande empresa e descobre uma imensa fraude financeira ali.

Faz isso com a ajuda da jovem Dana (Anna Kendrick), funcionária local. E é claro que o filme não perde a oportunidade de criar um clima de possível envolvimento entre os dois, apesar da personalidade arredia e retraída de Wolff. Há ainda os flashbacks da infância de Wolff que prenunciam o menino prodígio dos números, além de sua relação conflituosa com o pai.

Tudo isso deixa o longa com um ritmo truncado, confundindo o espectador com tanta informação. O filme guarda para o final reviravoltas surpreendentes, mas até lá já perdeu parte de sua força.

