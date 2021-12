O clássico está de volta! Primeiro trailer de Caça-Fantasmas resgata legado dos anos 80

Filme inédito da franquia Caça-Fantasmas, Ghostbusters - Mais Além ("Ghostbusters: Afterlife") ganhou, nesta segunda-feira, 9, o seu primeiro trailer. A produção da Sony Pictures conta com grandes nomes como Paul Rudd (Homem-Formiga) e Finn Wolfhard (Stranger Things), além do retorno de Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, do primeiro longa.

As primeiras cenas são focadas na família vivida por Carrie Coon (The Leftovers), Finn Wolfhard e Mckenna Grace (A Maldição da Residência Hill), sobretudo nas crianças, que parecem assumir o manto de caça-fantasmas. Recém-chegados em uma pequena cidade em Oklahoma, tudo começa quando os dois irmãos descobrem ligações do seu avô com o sobrenatural.

No trailer, é possível relembrar dos uniformes clássicos ao icônico carro Ecto-1. O fantasma arqui-inimigo do grupo, Gozer, aparece rapidamente e parece estar em busca de vingança. Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, que comandou os dois primeiros filmes da franquia assina a direção.

No canal da Sony, o vídeo dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas elogiaram a nova estética do filme, outros, por sua vez, criticaram o foco principal das crianças e compararam ao reboot anterior estrelado por Melissa McCarthy e Kristen Wiig. Ghostbusters - Mais Além está previsto para estrear em agosto de 2020.

Confira o trailer:

