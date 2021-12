O cinema implacável de Fassbinder é resgatado em ciclo de exibições em Salvador

Aprendi com Fassbinder que o "amor é... (ou pelo menos, pode ser: para não soar demasiado fatalista) mais frio que a morte". E - o que é ainda mais duro - a reconhecer ( e aí sem quaisquer escusas ou condicionantes), que a ausência do amor, o fim dele sobretudo, é gelado! O terreno inóspito, tão branco que cega, da indiferença (deixamos de ver a quem já se amou...). Para o cineasta alemão, o amor também é uma relação de poder e, como todas as outras, não é algo limpo, nobre ou redentor.

Não foi a única coisa que aprendi com Fassbinder - a despeito do seu cinema, convém ressaltar, passar a milhas de toda sorte de "lições" e "mensagens" que um filme pode oferecer. É, irremediavelmente (cada uma das mais de 50 obras que filmou), uma observação implacável sobre o mundo, os sentimentos, as utopias e tragédias humanas. Portanto, o que Rainer Werner, o RF, me ensina - e continua mesmo depois de décadas desde o lançamento do seu último trabalho ("Querelle", de 1982) - é viver! Com cautela, e a mesma "precaução diante de uma prostituta santa", que evoca no título de um dos seus mais extraordinários filmes. Em síntese: encarar a realidade, as pessoas à nossa volta, sem ilusões.

Evidente que não é fácil para ninguém sentir e expressar tamanha lucidez. Fassbinder, como poucos (Glauber Rocha e Pasolini, provavelmente Jean Vigo, são exemplos semelhantes), é corpo físico (entranhas, cabeça...) e alma (pensamento e transcendência) de sua vasta e febril filmografia. RW é, todo o tempo, o filme que realiza; é consumido pelo que faz a ponto da exaustão, do limiar da morte e da "monstruosidade" afetiva, se instaurar dentro e fora de si.

"Posso dormir quando estiver morto", ou "tenho mais energia que qualquer bomba" são frases conhecidas de Fassbinder. Mas o que, para alguns, pode representar uma certa bravata sensacionalista, golpe publicitário, mero efeito discursivo...É sentença, profissão de fé, para o realizador germânico. De certa forma: é a (sua) ruína. Por acreditar nisso - é bem razoável pensar que essa crença tenha sido, ao longo da sua vida, o mais perto de uma utopia a ele permitida - já não o temos entre nós. Mas seus filmes estão cada vez mais presentes.

No projeto Cine Cineasta, que movimenta a Sala de Arte da UFBA e o CineMam, com sessões até o final do mês, o público de Salvador vai ter uma ótima oportunidade de reencontrar ou conhecer essa enorme falésia que é Fassbinder. Começa com a projeção de "O Casamento de Maria Braun", neste sábado, 12, às 10h, na UFBA. Domingo, 13, no mesmo horário, é a vez do proustiniano "Num ano de 13 luas", uma espécie de deambulação astrológica sobre o abandono e a solidão. Já na quarta-feira, 16, à noite, é a vez de "O Medo Consome a Alma", conto cruel em torno do racismo e sua resiliente presença entre nós. O díptico dos amores caídos, "O Desespero de Veronika Voss" (23/10) e "As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant" (27/10), respectivamente na Ufba e no MAM, completam essa imersão na poética de Fassbinder, um artista materialista e cético, cuja dialética visceral ainda o permitia professar, para além de tudo e das catástrofes diárias, que "o cinema liberta as cabeças".

