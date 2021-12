O Caçador e a Rainha de Gelo é uma aventura à moda antiga

Após os US$ 400 milhões arrecadados em todo o mundo, em 2012, no longa Branca de Neve e o Caçador, era natural que a Universal arranjasse logo uma forma de faturar mais com a franquia. A empresa então reuniu novamente o competente Chris Hermsworht, o caçador do original e Thor nas horas vagas, e a excelente Charlize Theron, a rainha Ravenna, para contar uma nova história, utilizando esses dois personagens como fios condutores. O resultado é O Caçador e a Rainha do Gelo, a grande estreia da semana - que vai dominar as salas de cinema.

Em um passado distante, a rainha Freya (Emily Blunt), irmã da enciumada Ravenna (Theron), se prepara para casar às escondidas. Mas, na hora do matrimônio, descobre que seu filho recém-nascido foi morto pelo futuro marido.

Desesperada, para de acreditar no amor e deixa aflorar o poder de congelar tudo o que quiser - em uma óbvia analogia a "coração frio". Ela começa a dominar outros reinos com a ajuda de caçadores, dentre eles Eric (Hermsworth).

Anos mais tarde, quando a rainha Ravenna é derrotada no reino de Branca de Neve, Freya vai em busca do espelho mágico, capaz de dar poderes suficientes para ela conquistar o mundo. Eric, com a ajuda de quatro anões e da caçadora Sara (Jessica Chastain), parte em busca da recuperação do espelho, fazendo de tudo para impedir que caia em mãos erradas.

Vibrante

Uma das diferenças bem-vindas em relação ao filme anterior é que O Caçador e a Rainha do Gelo é mais "iluminado", com ambientes mais vibrantes, menos aterradores. "Não queríamos que este filme fosse tão sombrio quanto o primeiro. Também queríamos muito mostrar o aspecto do romance", explica o produtor Joe Roth, responsável também pelos filmes Malévola e Oz: Mágico e Poderoso.

E o amor é a mola propulsora das atitudes de todos os personagens. "Este filme é guiado pela emoção e é uma história de amor. Posso incluir todos os monstros e todas as tomadas descoladas do mundo, mas se - no fim das contas - não sou comovido pelas personagens na tela e pelo conteúdo emocional do que eles estão fazendo, não terei nada a que me agarrar", afirma o supervisor de efeitos visuais Cedric Nicolas-Troyan, que estreia como diretor no longa.

Ele se mostra um bom contador de histórias, contido, sem querer se destacar tanto. Exceto nas cenas de luta, quando a câmera enlouquece e "atira" para todos os lados, tornando confuso o entendimento do que acontece na tela, no melhor - ou pior - estilo Michael Bay, de Transformers.

Motivações

Enquanto a desilusão amorosa faz Freya tomar atitudes terríveis, o amor por uma causa motiva Eric. "Ele vinha vivendo em desespero e tristeza por ter perdido sua esposa. Quando ele conhece a Branca de Neve [no longa anterior], ele renasce, então, quando você o reencontra neste filme, ele está com sua alma em paz e leva uma vida calma na floresta", afirma Hermsworht.

Ele, mais à vontade no papel, forma uma boa dupla com Jessica Chastain, atriz conhecida por papéis em filmes mais sérios como Interestelar e A Hora Mais Escura. Mas Chastain se sai bem em uma aventura à moda antiga e é uma boa adição ao filme. "Foi uma personagem que eu nunca tinha interpretado antes. Gosto do aspecto físico e já fiz uma porção de filmes que são sombrios e pesados, então queria fazer alguma coisa em que eu tivesse momentos alegres. Acho que nunca me diverti tanto na vida", revela Chastain.

O Caçador e a Rainha do Gelo supera o original em todos os quesitos, se mostrando um bom longa do gênero de aventura, lembrando clássicos oitoscentistas como Willow - Na Terra da Magia e Labirinto. E, pelo que se vê ao final da projeção, ainda haverá mais uma história com o caçador, já que o filme deixa claro que "os contos de fadas nunca têm um fim".

Bruno Porciuncula O Caçador e a Rainha de Gelo é uma aventura à moda antiga

