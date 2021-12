A Disney divulgou nesta terça-feira, 5, o primeiro trailer do filme "O Bom Gigante Amigo", filme voltado para o público infantil dirigido por Steven Spielberg. Confira o vídeo:

Da redação "O Bom Gigante Amigo", de Spielberg, ganha primeiro trailer

"O Bom Gigante Amigo" é uma adaptação do livro escrito por Roald Dahl em 1982, o mesmo de "A Fantástica Fábrica de Chocolate". "Acho que foi genial da parte do Roald Dahl conseguir dotar as crianças de poder, tendo realmente muita coragem de propor essa combinação de luz e trevas - que acaba sendo a marca registrada da Disney em várias outras obras, como Dumbo, Fantasia, Branca de Neve e Cinderela -, que é, ao mesmo tempo, assustador e redentor, sem deixar de ter uma lição que fica e perdura para todos. É espetacular o que ele fez. Foi uma das coisas que me levou a querer dirigir essa história do Dahl", conta Spielberg, em nota.

Na história, BGA (Mark Rylance), embora gigante, é bem diferente dos outros habitantes da Terra dos Gigantes. Apesar de ter mais de 7 metros de altura, orelhas enormes e um olfato aguçado, ele é um cativante e acanhado bobalhão. Já os outros gigantes, como o Agarramigo (Bill Hader) e o Comecarnecrua (Jemaine Clement), são duas vezes maiores, pelo menos, duas vezes mais assustadores e são conhecidos por comer seres humanos, enquanto o BGA prefere nabobrinhas e Frobscottle.

Após chegar à Terra dos Gigantes, Sofia, uma esperta garotinha londrina de 10 anos, primeiro fica com medo do misterioso gigante que a trouxe para a sua caverna, mas logo percebe que o BGA é, na verdade, muito gentil e encantador. Como Sofia nunca tinha visto um gigante antes, faz milhões de perguntas. O BGA lhe mostra Terra dos Sonhos, onde ele colhe sonhos para mandar para as criancinhas, e lhe conta toda a magia e o mistério dos sonhos.

"O Bom Gigante Amigo" vai estrear no Brasil no dia 28 de julho.

adblock ativo