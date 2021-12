O Alquimista, de Paulo Coelho, vai virar filme

Após anos de negociações, a companhia Tristar comprou os direitos mundiais do romance bestseller "O Alquimista", do escritor brasileiro Paulo Coelho, com a intenção de adaptá-lo para o cinema.

A possibilidade de elaborar uma versão para a telona do bem-sucedido livro de Paulo Coelho circulou por Hollywood durante anos sem que chegasse a se materializar, por diversos motivos.

Se agora os planos previstos se cumprirem, o filme começaria sua produção em meados de 2017, com vistas para uma possível estreia em 2018. "Estou entusiasmado de avançar com este projeto depois destes anos", afirmou Laurence Fishburne, que vai produzir o filme.

Publicado em 1988, "O Alquimista", o romance mais popular de seu autor, vendeu dezenas de milhões de livros no mundo todo e foi traduzido para mais de 60 idiomas.

"O Alquimista" relata as aventuras de Santiago, um pastor espanhol que um dia abandona seu rebanho para perseguir um sonho que teve repetidas vezes, em uma peripécia pelo mundo, cujo caminho Coelho utiliza para fazer uma metáfora sobre a vida humana.

