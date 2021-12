Novos "Transformers" chegam aos cinemas em 2017, 2018 e 2019

Os próximos três filmes da franquia "Transformers" estrearão nos cinemas em 2017, 2018 e 2019. A estreia de "Transfomers 5" nos Estados Unidos está prevista para o dia 23 de junho de 2017, enquanto os dois seguintes chegarão às telonas no dia 8 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019, respectivamente.

Segundo a Variety publicou nesta sexta-feira, 12, as próximas produções darão continuidade a "Transformers: A Era da Extinção", que estreou em 2014 e arrecadou US$ 1,104 bilhão no mundo todo. No total, os quatro longas exibidos até o momento, que se baseiam nos populares personagens e brinquedos da Hasbro, já faturaram US$ 3,7 bilhões nas bilheterias pelo planeta.

O diretor amante de explosões Michael Bay, responsável pelos quatro primeiros filmes da saga, já confirmou a participação no quinto.

A primeira trilogia da franquia foi protagonizada pelo ator Shia LaBeouf, no entanto o quarto filme contou com Mark Wahlberg como personagem principal. A previsão é que Wahlberg repita o papel em "Transformers 5".

adblock ativo