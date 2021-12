Novos filme, game e blu-ray comemoram 50 anos de 007

James Bond terá um ano movimentado em 2012. O 23º filme da franquia, Operação Skyfall, será lançado dia 26 de outubro no Brasil. Daniel Craig retorna para a terceira aventura como o agente secreto.

O elenco é um dos mais oscarizados da franquia. Além de Judi Dench, a chefe de 007, o diretor Sam Mendes e os atores Ralph Fiennes e Javier Bardem, que interpreta o vilão, já foram agraciados com a maior premiação de Hollywood. A canção tema, ainda não apresentada, será cantada pela diva pop Adele.

Mendes, um fã do personagem, vai trazer de volta Q, o homem por trás das maravilhas tecnológicas de 007, e a famosa apresentação "Bond. James Bond". Ambos vão aparecer pela primeira vez na Era Daniel Craig. Os fãs ainda esperam o retorno de Miss Moneypenny, a secretária que sempre flerta com 007.

"Skyfall resgata elementos clássicos dos filmes anteriores, marcas registradas na série e ausentes nos dois primeiros filmes estrelados por Craig", anima-se Marcos Kontze, o responsável pelo site James Bond Brasil, que reúne o maior número de fãs brasileiros do espião.

A sinopse detalhada ainda não foi divulgada, mas a lealdade de Bond a sua chefe M será testada quando o passado dela vem à tona e o MI-6 é atacado por inimigos.

Game nostálgico

O jogo 007 Legends (PS3 e Xbox 360) vai fazer a alegria dos fãs. Cada fase do jogo vai representar um dos seis filmes mais populares da franquia, dentre eles Goldeneye, Permissão para Matar e À Serviço Secreto de Sua Majestade.

007 Legends terá cenas clássicas como a da bondgirl pintada de dourado na cama e as das lutas contra Oddjob e Jaws, capangas em Goldeneye e Somente Para Seus Olhos, respectivamente. O jogo será lançado no dia 16 de outubro.

Alta definição

Os 22 filmes da franquia foram convertidos para o padrão em alta definição e fazem parte do box de Blu-rays comemorativo aos 50 anos do personagem. O produto já está à venda nas lojas brasileiras pelo valor de R$ 699.

Além dos filmes, os fãs terão vasto material para passar um bom tempo em frente à televisão. São 130 horas de conteúdo extra, com informações sobre a série e entrevistas inéditas com os envolvidos nos 50 anos do agente James Bond no cinema.

