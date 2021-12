Quem nunca se perguntou: de onde vem os Minions? Pois a resposta está no trailer do filme solo das criaturas amarelas que apareceram no cinema pela primeira vez em Meu Malvado Favorito. Confira abaixo o divertido vídeo:

Da redação Novo trailer de Os Minions mostra origem dos "amarelinhos"

O filme mostra os Minios em depressão desde a morte de seu antigo mestre. Eles tentam encontrar um novo chefe. Três voluntários, Kevin, Stuart e Bob, vão até uma convenção de vilões nos Estados Unidos e lá se encantam com Scarlet Overkill (Sandra Bullock), que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo. Claro que eles vão aprontar e levar a supervilã à loucura.

Os Minions estreia no Brasil no dia 25 de junho.

adblock ativo