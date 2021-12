Novo trailer de Batman vs Superman é divulgado; assista

A Warner Bros Brasil divulgou o segundo trailer do filme "Batman vs Superman: A origem da justiça". A previsão é que o filme chegue nas telonas brasileiras no dia 24 de março de 2016.

Ao contrário do primeiro trailer, neste é possível ver um diálogo mais longo entre os dois principais heróis do longa. Em uma festa, Clark Kent e Bruce Wayne se encontram e começam a discutir até a chegada do vilão, Lex Lutor.

Além de Lex, o trailer mostra a chegada da Mulher-Maravilha, dando a entender o início da "Liga da Justiça". A união dos três heróis seria para tentar deter o novo vilão que surge na cidade, o Apocalypse.

"Batman vs Superman: A origem da justiça" é a continuação do filme "O Homem de Aço", lançado em 2013. O filme pretende mostrar um Batman mais velho e "cansado da luta".

O longa conta com a atuação de Henry Cavill como o Superman, Ben Affleck como Batman, Gal Gadot ("Velozes & Furiosos 6") como a Mulher-Maravilha, Jason Momoa ("Game of Thrones") como o Aquaman e Jesse Eisenberg ("A rede social") como Lex Luthor e é dirigido por Zack Snyder.

Veja o trailer:

