Novo Star Wars ganha título em português

Os fãs de Star Wars finalmente descobriram qual seria a tradução de "The Last Jedi", pois, em inglês a palavra pode ser usada tanto no plural como no singular. E a reposta é "Star Wars - Episódio VIII: Os Últimos Jedi", segundo a própria LucasFilme em sua conta oficial.

A sinopse ainda não foi revelada, então resta especular se os Jedi são Luke e outros ou a própria Rey, protagonista do episódio VII.

"Star Wars - Episódio VIII: Os Últimos Jedi" estreia em dezembro.

