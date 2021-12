Novo Star Wars entra no ranking dos filmes mais rentáveis

Star Wars: O Despertar da Força já rendeu US$ 1,16 bilhões ao redor do mundo em apenas duas semanas em cartaz. Essas cifras colocam o filme, oficialmente, na lista das 10 produções mais rentáveis da história do cinema. Confira o ranking:

Os 10 filmes mais rentáveis no cinema:

1 - Avatar: $2,787,965,087

2 - Titanic: $2,186,772,302

3 - Jurassic World: $1,668,984,926

4 - The Avengers: $1,519,557,910

5 - Furious 7: $1,515,047,671

6 - Avengers: Age of Ultron: $1,405,035,767

7 - Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2: $1,341,511,219

8 - Frozen: $1,279,852,693

9 - Iron Man 3: $1,215,439,994

10 - Star Wars: The Force Awakens: $1,161,120,943 (até o momento)

