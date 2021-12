Novo Star Wars chega envolto em sigilo e muita expectativa

Agora não há mais escapatória. Resistir é inútil. Dentro de poucas horas, a Força estará entre nós mais uma vez. À meia-noite, Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força estreia mundialmente, retomando a saga de Luke, Leia e Han Solo trinta anos depois dos eventos do Episódio VI: O Retorno do Jedi (1983).

Dirigido pelo mago nerd JJ Abrams, que migrou da concorrente Star Trek, o filme inicia uma nova trilogia e marca os primeiros passos da Disney, detentora da franquia adquirida em 2013, no universo que George Lucas construiu.

Como em tudo que se refere a Star Wars, o sigilo é quase total até que a tela se ilumine com as fatídicas palavras "Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante..."

A Força em Salvador

Para se ter uma ideia, nem sinopse a Disney chegou a divulgar. O que se sabe vem dos trailers, além de declarações dos atores e alguns profissionais envolvidos na produção.

A expectativa, contudo, é alta. Após a decepcionante trilogia dos Episódios I, II e III, burocraticamente dirigida por George Lucas como se estivesse filmando uma sessão da TV Senado, o bastão (ops, sabre de luz!) está nas hábeis mãos de Abrams, que já cuidou de sinalizar a retomada de um certo ar de 1977, com direito a cenas no deserto e menos computação gráfica e mais maquetes e animatronics.

Em Salvador, dois multiplexes receberão a pré-estreia à meia-noite, com a presença de cosplayers devidamente caracterizados.

No Cinépolis Shopping Bela Vista, o Conselho Jedi Bahia recepcionará os fãs no saguão a partir das 20 horas, para tirar fotos e celebrar o momento. Às 23 horas, haverá sorteio de brindes e bate-papo.

Já no Cinemark do Salvador Shopping, quem animará os fãs serão os integrantes do fã-clube Império Comando da Bahia, também fantasiados como personagens da saga, a partir das 21 horas.

adblock ativo