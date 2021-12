Novo Smurfs terá voz de Demi Lovato

A Sony Pictures Animation comemorou o dia global dos Smurfs, neste domingo, 14, com o anúncio do novo filme dos personagens de Peyo Culliford. Get Smurfy traz novamente as criaturas azuladas que vivem em casas de cogumelo numa versão totalmente criada em animação.

Diferentemente dos outros dois filmes da franquia, quando os personagens animados interagiam com atores e o mundo real, agora a ideia do diretor Kelly Asbury (de Shrek 2) é voltar às origens dos personagens de Peyo, bastante inspirados em desenhos mais estilizados e não necessariamente realistas.

Pouco ainda foi mostrado para a imprensa mundial, reunida em Cancún para o Summer of Sony, mas três dubladores já foram anunciados. A cantora Demi Lovato dará voz a Smurfette, Rainn Wilson (de The Office) interpretará o vilão Gargamel e Mandy Patinkin, vencedor do Emmy, será o Papai Smurf.

O novo filme da franquia que já reuniu US$ 900 milhões chega aos cinemas em março de 2017. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

* O repórter viajou a convite da Sony Pictures

adblock ativo