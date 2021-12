Novo Indiana Jones no horizonte, confirma Lucasfilm

A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmou oficialmente que a companhia deve lançar um novo filme do arqueólogo Indiana Jones, apesar de o projeto ainda não ter iniciado, publicou nesta terça-feira a revista "Vanity Fair".

Kennedy explicou que já estão "falando disso internamente, mas não começamos a trabalhar ainda no roteiro" do quinto filme da saga protagonizada por Harrison Ford, de 72 anos, que fez sucesso nos anos 80 e retornou com grande bilheteria e más críticas em 2008.

A Lucasfilm, companhia fundada por George Lucas e proprietária de franquias como "Star Wars" e "Indiana Jones", foi adquirida pela Disney em 2012 por mais de US$ 4 bilhões e Kennedy foi a encarregada de substituir Lucas e dar nova vida a suas famosas criações.

Até o momento, a Lucasfilm focou em relançar a saga "Star Wars", cujo novo longa, "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força", chegará aos cinemas em dezembro e será uma sequência de "O Retorno de Jedi" (1983).

A produtora anunciou já a estreia do "Episódio VIII" em 2017 e do primeiro "spin-off" da saga galáctica, "Rogue One", em 2016.

Kennedy indicou que a próxima aventura de Indiana Jones "acontecerá algum dia nesta companhia. Quando, não tenho certeza", acrescentou a presidente.

O primeiro filme de Indiana Jones foi lançando em 1981, "Os Caçadores da Arca Perdida", dirigido por Steven Spielberg e produzido por Frank Marshall, que se casou em 1987 com Kathleen Kennedy.

O segundo filme, "Indiana Jones e o Templo da Perdição", estreou em 1984 já com o nome do famoso arqueólogo, interpretado por Ford, no título, o que se repetiria em 1989 com "Indiana Jones e a Última Cruzada" e em "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", em 2008.

Spielberg dirigiu todos os filmes de Indiana Jones, e Marshall produziu.

Kennedy é uma colaboradora habitual de Spielberg e participou como produtora associada em "O Templo da Perdição" e como produtora-executiva dos dois seguintes.

