Novo Independence Day é mais do mesmo, com mais tecnologia

Em 1996, Independence Day foi um marco de filmes de destruição ao mostrar uma invasão extraterrestre causando uma verdadeira catástrofe na Terra em pleno 4 de julho - data da Independência dos Estados Unidos. Além disso, serviu para catapultar a carreira de Will Smith, que interpretou o capitão Hiller.

Passados 20 anos, os terráqueos evoluíram - apenas no filme, é bom que se diga - e possuem tecnologia alienígena de ponta, graças aos estudos feitos com os restos das naves e os prisioneiros ETs da última invasão.

Porém, na mesma tradicional data para os americanos, os alienígenas resolvem voltar para o planeta para drenar a energia do núcleo terrestre e, claro, aproveitar para destruir pontos turísticos pelo mundo em Independence Day: O Ressurgimento, já em cartaz nos cinemas de Salvador.

Para salvar o planeta, um grupo de personagens multiétnico vai se reunir, desta vez, sem Will Smith - que deve ter pulado fora ao ler o roteiro escrito por cinco pessoas, incluindo o diretor Roland Emmerich.

Nova geração

O elenco é encabeçado pelos jovens atores Jessie Usher (da série Survivor's Remorse, inédita no Brasil), Liam Hemsworth (da cinesérie Jogos Vorazes) e Maika Monroe (A 5ª Onda), que se reúnem aos veteranos Jeff Goldblum, Bill Pullman, Vivica A Fox, presentes também no primeiro filme. Essa nova geração de atores, sem carisma nenhum, é apenas um dos muitos equívocos do longa.

Independence Day: O Ressurgimento é praticamente uma continuação/remake, algo que está se tornando bem comum em Hollywood. A invasão alienígena é praticamente a mesma do longa anterior, só atualizando os efeitos especiais - que nem são tão bons assim, com muitas imagens escuras, ainda mais quando mostram os extraterrestres - e o tamanho da nave mãe, que cobre praticamente 30% da superfície terrestre. Nessa crise, é bom destacar que o 3D é subutilizado, não sendo necessário ver o filme com esse recurso.

As mesmas imagens icônicas de filmes-catástrofes estão presentes: Torre Eiffel, Big Ben e Casa Branca sendo ameaçados de destruição e populações de todo o globo acompanhando as notícias da imprensa dos Estados Unidos - os heróis do mundo, claro.

Há excesso de personagens em Independence Day: O Ressurgimento, com a superficialidade como marca. Quando parece que o filme já está se desenrolando, aparece um novo grupo que nada acrescenta.

Eles ainda possuem ligação para tentar dar dramaticidade ao longa - e não conseguem. Sempre que um novo surge é filha/mulher/irmão/primo/tio de alguém.

Os alívios cômicos também não funcionam, principalmente um burocrata que é obrigado a ir para a guerra e um miliciano africano.

Caça-níquel

Independence Day: O Ressurgimento foi feito para uma nova geração de espectadores, que eram jovens ou nem nascidos ainda quando o primeiro foi lançado.

Enquanto o original tinha um frescor de novidade, apesar de também ser um filme esquecível, esta sequência soa como caça-níqueis, e deve faturar milhões na primeira semana, mas claramente vai perder fôlego nas seguintes.

E pensar que o diretor Roland Emmerich deu uma declaração no início da semana afirmando que os filmes de super-heróis são bobos. Ele deveria fazer uma autocrítica e perceber que filmes como Godzilla (1998), 10.000 A.C. (2008) e 2012 (2009) é que são verdadeiras bobagens - além desse novo Independence Day, claro. Certo fez Will Smith, que foi interpretar o Pistoleiro em Esquadrão Suicida, com lançamento previsto para agosto.

