Novo 'Homem-Aranha' tem primeiro ator transgênero em filme da Marvel

Homem-Aranha: Longe de Casa chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 4 de julho, e marca um feito inédito: o longa terá o primeiro ator transgênero em um filme da Marvel.

"Eu não sou de forma alguma um especialista em quadrinhos, mas eu os leio desde pequeno e eles eram importantes. E há algo intrinsecamente trans sobre essas histórias, especialmente aquelas em que a identidade e a identidade oculta são parte delas. Por exemplo, a jornada de Peter Parker é muito sobre equilibrar a adolescência e ter essa outra parte da sua vida. E isso é tão trans, é algo que eu absolutamente sinto diariamente - especialmente sendo uma pessoa trans masculina", relacionou Zach Barack em entrevista à Variety. O ator de 23 anos vive um amigo de escola de Peter Parker no filme.

Zach revela que a atriz Laverne Cox em Orange is the New Black foi uma grande referência, pois simbolizava o sucesso de uma pessoa trans na indústria cinematográfica. Já nos estúdios de gravação de Homem-Aranha, ele destaca o apoio da colega de elenco Zendaya: "Ela entende as nuances da política de identidade e sempre foi uma aliada", expõe.

adblock ativo