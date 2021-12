Após alguns dias de delonga e muita ansiedade, enfim, a espera acabou. A Marvel divulgou nesta sexta-feira, 7, o primeiro trailer do quarto filme da saga "Vingadores". O longa estreia nos cinemas em 25 de abril de 2019.

Outra dúvida que pairava na cabeça do fãs e que a Marvel decidiu sanar era relacionada ao titulo da trama, o filme ganhou o nome oficial de: "Vingadores: Ultimato" ("Avengers: End Game", no original em inglês).

"Vingadores: Ultimato" se passa após os eventos de "Vingadores: Guerra Infinita" (2018), que terminou com Thanos (Josh Brolin) dizimando metade da vida do universo, incluindo heróis como Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), Pantera Negra (Chadwick Boseman) e Homem-Aranha (Tom Holland).

Os heróis sobreviventes, entre eles quem não apareceu no filme anterior, como o Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro e a Capitã Marvel, agora precisam achar um jeito de desfazer o genocídio cometido pelo vilão.

Com “Vingadores: Ultimato", a Marvel encerra o ciclo de 11 anos de histórias do Universo Cinematográfico , que começou em 2008 com "Homem de Ferro". O próximo filme do estúdio, que já arrecadou mais de US$ 17 bilhões em bilheterias com os seus super-heróis, é "Capitã Marvel", previsto para chegar aos cinemas em 7 de março.

Confira:

Igor Andrade Novo filme dos Vingadores ganha trailer e nome oficial; confira

