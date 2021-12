Novo filme do mundo de Harry Potter tem detalhes revelados

A revista Entertnaiment Weekly divulgou nesta segunda-feira, 9, detalhes da adaptação cinematográfica de "Animais Fantásticos e Onde Habitam", livro de K.J. Rowling. A obra se passa no mesmo mundo fantástico de Harry Potter, mas 70 anos do bruxo nascer.

Serão quatro protagonistas da história: Newt (Eddie Redmayne), Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) e Jacob (Dan Fogler). "A suposição é de que Newt está na frente [da narrativa], mas é um quarteto. Dessa forma, parece que a pressão é ligeiramente aliviada. Pelo menos é isso que estou dizendo a mim mesmo.", disse Eddie à revista.

Também foi revelada a sinopse oficial do filme: O excêntrico magizoologista Newt Scamander (o vencedor do Oscar Eddie Redmayne) viaja a Nova York (por uma razão que não vamos divulgar) com sua fiel mala mágica. É uma daquelas mochilas pequenas expansíveis, como a usada por Hermione em 'Harry Potter e as Relíquias da Morte', e dentro dela habita uma coleção de criaturas mágicas raras e ameaçadas que Newt conseguiu resgatar em sua viagem pelo mundo.

Quando chega na América, ele descobre que a Comunidade de Bruxos está sendo perseguida por Trouxas (chamados de Muggles na Inglaterra, e de No-Majs nos EUA). Com a ameaça de exposição pública ainda mais grave do que no Reino Unido (lembram-se dos julgamentos das bruxas de Salem?), Newt resolve ajudá-los.

'Animais Fantásticos' é a história do que acontece quando este assistente inglês excepcionalmente hábil viaja para a América com uma variedade de suas criaturas, alguns bastante perigosas… e elas conseguem escapar de sua mala.

"Animais Fantásticos e Onde Habitam" será uma trilogia e o primeiro filme será lançado em 18 de novembro de 2016. Os outros dois, em 2017 e 2018.

