Novo filme do Batman vai mostrar lado detetive do herói

O diretor, roteirista e protagonista do próximo filme do Batman, Ben Affleck, falou um pouco sobre a próxima aventura do homem-morcego nos cinemas. "O lance de Batman ser o melhor detetive do mundo vai ser explorado no filme que vou fazer. Acho que todas as grandes histórias do Batman são, em seu centro, histórias de detetive. É por isso que muitas vezes [os longas passados] parecem filmes noir de uma certa maneira. De alguma forma, eles se parecem com O Falcão Maltês [clássico de 1941]", disse, em entrevista à Forbes.

Affleck, que ainda trabalha no roteiro do longa, disse que a história do novo filme terá alguma relação com o do filme da Liga da Justiça, que estreia em 2017. "O motivo de seu ser o produtor executivo [do longa do supergrupo] é eu estar dirigindo um dos filmes [da DC]. Então, há uma ligação entre as histórias e os personagens. E, não quero entregar nada, mas isso significa basicamente que há coisas que devem acontecer no meu filme do Batman que serão afetadas pela Liga", revelou.

O novo filme do Batman ainda não tem data de lançamento oficial, mas a previsão é que saia já em 2018.

