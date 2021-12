Novo filme do Batman já tem novo diretor

Parece aquela história de "a volta dos que não foram". O diretor Matt Reeves ("Planeta dos Macacos: O Confronto") vai comandar The Batman, o novo filme do homem-morcego protagonizado por Ben Affleck.

Reeves já tinha sido praticamente anunciado, mas o próprio diretor e a Warner Bros. informaram que não chegaram à um acordo. Mas os dois se acertaram. "Estamos empolgamos em ter Matt Reeves para comandar Batman, a joia da coroa da DC. As raízes de Matt em filmes de gênero e sua evolução em trabalhar emoções faz dele o cineasta perfeito para guiar o Cavaleiro das Trevas através dessa nova jornada", disse Toby Emmerich, presidente da Warner Bros..

Em comunicado, Reeves se mostrou empolgado. "Eu amo a história do Batman desde que eu era criança. Ele é um personagem tão icônico e atraente, e ressoa em mim profundamente. Estou incrivelmente honrado e animado por trabalhar com a Warner Bros para trazer uma épica e emocionante nova visão do cruzado de capas para a grande tela".

Reeves comandou a cadeira de diretor após Ben Affleck desistir de dirigir e atuar no filme. A previsão de lançamento será para 2018.

adblock ativo