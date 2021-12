"Café Society", novo filme de Woody Allen, ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira, 12. Confira abaixo:

Da redação Novo filme de Woody Allen ganha trailer

O filme, que se passa nos anos 30, conta a história de Bobby (Jesse Eisenberg), um jovem que troca o trabalho com o pai em Nova York por Hollywood, onde terá uma oportunidade com o tio, Phil (Steve Carell). Logo ele se apaixona pela charmosa assistente do tio, Vonnie (Kristen Stewart). Ao descobrir que ela já está envolvida com outro homem, Bobby volta para Nova York onde conhece a linda socialite Veronica (Blake Lively). Tudo parece caminhar bem para Bobby até Vonnie chegar inesperadamente a Nova York.

"Café Society" estreia no dia 25 de agosto.

