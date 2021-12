Novo filme de Batman já tem um vilão

O Exterminador será o vilão do próximo filme solo de Batman, dirigido e protagonizado por Ben Affleck. Nesta segunda-feira, 29, Affleck postou no Twitter pessoal um teaser com o personagem.

Segundo o The Wrap, o Exterminador também vai aparecer em Liga da Justiça, que estreia em 2017. O filme The Batman ainda está em fase de pré-produção, com Affleck e Geoff Johns, quadrinista e chefe da DC Filmes, trabalhando no roteiro.

Não há mais informações sobre a sinopse do filme e a estreia de Batman, que deve ser em 2018 ou 2019.

