Novo filme de 007 bate recorde nas bilheterias dos EUA

James Bond pode vestir o smoking e abrir o Dom Perignon após voltar aos cinemas batendo recordes no fim de semana, com arrecadação de 87,8 milhões de dólares nas bilheterias dos EUA e Canadá do novo filme "Skyfall", a melhor estreia da história da franquia.

A melhor estreia norte-americana para a franquia Bond, que completa 50 anos este ano, soma-se a um forte ganho de 428,6 milhões dólares para "Skyfall" no exterior. Globalmente, o filme estrelado por Daniel Craig como 007 já arrecadou 518,6 milhões dólares desde que chegou aos cinemas internacionais, em 26 de outubro, distribuído pela Sony Pictures.

"Quantos filmes em apenas duas semanas já arrecadaram mais de meio bilhão?", disse Rory Bruer, presidente de distribuição mundial da Sony, à Reuters.

"Temos visto grandes estreias em todos os países em que já chegou. Vai entrar nos livros de história", acrescentou Bruer.

O filme de 200 milhões de dólares foi produzido pela MGM, Sony e EON Productions. O lançamento acontece 50 anos depois do primeiro filme da franquia, "Dr. No", em 1962, e os produtores destacaram o aniversário na divulgação do filme.

"Skyfall" bateu com facilidade o filme de animação da Disney "Wreck-It Ralph", a história de um personagem de videogame que destroi tudo em seu caminho. O filme familiar, que liderou as bilheterias na semana passada, faturou 33,1 milhões dólares de sexta-feira a domingo e caiu para o segundo lugar.

O drama "Flight", de Denzel Washington, sobre um piloto de companhia aérea que impede a queda de um avião, arrecadou 15,1 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar.

O drama histórico de Steven Spielberg "Lincoln" estreou em 11 cinemas, com vendas de 900 mil dólares.

Completando os cinco primeiros, o drama de Ben Affleck "Argo", sobre o resgate de diplomatas norte-americanos no Irã, em 1979, terminou em quarto lugar, com 6,7 milhões de dólares. Em quinto lugar, o suspense com Liam Neeson "Busca Implacável 2" faturou 4 milhões de dólares.

adblock ativo