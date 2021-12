Novo Caça-Fantasmas ganha título no Brasil e cartazes

A clássica franquia Os Caça-Fantasmas vai ganhar um novo capítulo no próximo ano. Os primeiros detalhes como título oficial no Brasil e cartazes foram revelados nesta sexta-feira, 6, pela revista Vanity Fair. Já o primeiro trailer, deve sair na próxima segunda-feira, 10.

Chamado Ghostbusters - Mais Além ("Ghostbusters: Afterlife", no original), na história, uma mãe solteira vivida por Carrie Coon (The Leftovers) se muda para uma pequena cidade em Oklahoma junto com seus dois filhos, Finn Wolfhard (Stranger Things) e Mckenna Grace (A Maldição da Residência Hill), na qual o avô das crianças mantinha uma propriedade desconhecida.

Em meio a mudança, a família descobre uma conexão entre o patriarca e os Caça-Fantasmas originais, através do carro clássico do grupo e de uma série de tecnologias e livros relacionados com o paranormal que estavam no local. A aventura começa quando Mckenna percebe que há algo misterioso acontecendo em um mina próxima.

A menina é ajudada pelo Sr. Grooberson, personagem de Paul Rudd (Homem-Formiga), um professor que sabe tudo sobre o evento Manhattan Crossrip (termo técnico para o ataque sobrenatural da entidade Gozer à cidade de Nova Iorque no Caça-Fantasmas de 1984).

Além do astro da Marvel, a produção conta com os retornos de Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, que fizeram parte do elenco original. Outro ponto curioso é que Jason Reitman assume a direção. Ele é filho de Ivan Reitman, que comandou os dois primeiros filmes da franquia. A estreia está prevista para agosto de 2020.

Astro da Marvel Paul Rudd (Homem-Formiga) interpreta professor que sabe tudo sobre o grupo paranormal | Foto: Divulgação

Sinopse segue família que se envolve com entidades sobrenaturais | Foto: Divulgação

adblock ativo