A continuação de "Bruxa de Blair" ganhou nesta segunda-feira, 8, um trailer dublado e a data de estreia no Brasil, 15 de setembro. Confira o trailer:

Da redação Novo Bruxa de Blair ganha trailer dublado e data de estreia

O filme vai continuar os acontecimentos do original, lançado há 16 anos. O irmão de da jovem desaparecida do primeiro filme vai até a floresta de Black Hills para saber sobre a irmã. Logicamente, lá vai encontrar com a bruxa de Blair e se deparar com muitos eventos assustadores.

Bruxa de Blair lançou a moda de filmes gravados em footage - baseado em filmagens realizadas pelos próprios personagens.

