A nova versão de "Ben-Hur" ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 16. Confira abaixo, com direito à aparição de Rodrigo Santoro como Jesus Cristo:

Bruno Porciuncula Nova versão de Ben-Hur ganha primeiro trailer

O filme é uma nova versão do livro "Ben-Hur: A Tale of The Christ", escrito por Lew Wallace, que já rendeu outro filme protagonizado por Charlton Heston. Nessa nova versão, o filme vai se concentrar nos primeiros anos de vida de Judah Ben-Hur (Jack Huston) e Messala Toby Kebbell, abordando também o enredo da jornada de Jesus (Rodrigo Santoro) até a crucificação, sendo, assim, mais fiel ao livro.

Dirigido por pelo russo Timur Bekmambetov ("O Procurado", "Abraham Lincoln - Caçador de Vampiros"), "Ben-Hur" estreia no dia 12 de agosto.

