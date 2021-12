Nova série sobre o universo de The Walking Dead sai do papel

A AMC confirmou nesta sexta-feira em comunicado que deu sinal verde à rodagem do episódio piloto de uma nova série que será desenvolvida no universo da popular "The Walking Dead", o principal produto do canal.

O episódio piloto entrará em produção no final deste ano. Em setembro de 2013, a emissora anunciou que tinha começado a trabalhar em uma nova série ambientada no mundo de "The Walking Dead" pelas mãos dos criadores da produção original.

Robert Kirkman, Gale Anne Hurd e David Alpert serão os produtores executivos, enquanto Dave Erickson ("Marco Polo", "Sons of Anarchy"), co-criador e co-escritor do episódio piloto junto com Kirkman, será o responsável criativo do novo formato.

"Desde o começo de 'The Walking Dead', os admiradores sentiram curiosidade pelo o que ocorre em outros lugares do mundo dentro do apocalipse zumbi", relatou o presidente da rede, Charlie Collier. "É a pergunta que mais nos fazem", acrescentou.

Collier promete que eles estão trabalhando para oferecer um produto "emocionante, encantador e diferente".

Para Kirkman, autor da história em quadrinhos original, trata-se de uma oportunidade para explorar "muitos dos locais desse universo que permanecem nas sombras".

"Ter a oportunidade de revelar algo sobre esses lugares e descobrir o que está guardado ali me provoca uma emoção absoluta", sustentou.

O projeto contará com uma trama paralela sobre outros sobreviventes do apocalipse zumbi, cujas vidas não constam nas histórias em quadrinhos de Kirkman.

A quinta temporada de "The Walking Dead" será exibida a partir de 12 de outubro.

adblock ativo