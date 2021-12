Como tantas vezes prometido na eternizada frase "I'll be back", Arnold Schwarzenegger está de volta ao icônico personagem do T-800 em O Exterminador do Futuro: Gênesis (Terminator Genesis), que estreia no circuito nacional em 2 de julho. "É uma grande honra voltar a fazer esse papel. Há algumas franquias com as quais as pessoas se apaixonam e O Exterminador do Futuro é uma delas", disse o ator nesta segunda-feira, 1º, em entrevista coletiva no Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio.

Assim como no primeiro O Exterminador do Futuro (1984), neste novo filme da franquia John Connor (interpretado por Jason Clarke) é o líder da resistência humana no ano de 2029, em um mundo dominado por máquinas depois que o supercomputador Skynet, criado para a rede de defesa americana, sai de controle e sinaliza que a humanidade é uma ameaça. Para evitar a ascensão da liderança de Connor, o Skynet envia um Exterminador (Arnold Schwarzenegger) de volta ao passado, com o objetivo de matar Sarah Connor (Emilia Clarke), mãe de John, antes mesmo que ela o conceba.

Danielle Villela | Estadão Conteúdo Nova franquia de 'O Exterminador do Futuro' estreia em julho

A primeira grande surpresa, tanto para os antigos fãs, quanto para os recém-iniciados na franquia, ocorre na clássica cena de chegada do Exterminador, em Los Angeles, em 1984. Alguns elementos se repetem, como uma reverência ao universo criado pelo diretor James Cameron há 31 anos, mas apenas para serem ressignificados. Agora, o Exterminador se depara com uma outra versão do T-800, o Guardião (Arnold Schwarzenegger), em uma cena de combate dele contra ele mesmo.

"É uma história completamente nova. O roteiro foi muito bem pensado e muito bem escrito para conciliar duas linhas de tempo distintas", comentou Schwarzenegger.

Na nova trama, dos roteiristas Laeta Kalogridis (de Avatar) e Patrick Lussier (de Pânico), o sargento Kyle Reese (Jai Courtney) se depara com um cenário completamente diferente daquele que esperava encontrar quando foi enviado do futuro por John Connor para proteger sua mãe. Em vez da indefesa e desamparada Sarah Connor do primeiro filme, a heroína foi criada desde os 9 anos pelo Guardião. Desta vez, é dela a famosa frase "Venha comigo, se quiser viver".

As viagens entre passado e futuro e as consequentes redefinições dos acontecimentos são o cerne do novo Exterminador do Futuro, produção da Paramount Pictures e da Skydance Productions. Para Schwarzenegger, a trama continua mais atual do que nunca. "Eu amei estar de volta à batalha novamente. Em 1984, as pessoas achavam aquilo uma completa ficção científica, mas hoje as máquinas têm um poder enorme. Eu não consigo ganhar um jogo de xadrez contra o meu iPad. Nós estamos muito próximos daquela realidade que vimos no primeiro Exterminador", disse.

adblock ativo