Nós assistimos! Confira tudo que rolou na pré-estreia de Ultimato (sem spoilers)

Após um ano de espera, fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já podem comemorar a estreia mundial de Vingadores: Ultimato. Considerado por muitos o filme do ano, com bilheteria virtual quebrando recordes por todo o mundo, o longa lotou as salas apenas na pré-estreia em Salvador.

Responsável pelos cinemas dos shoppings Paralela, da Bahia e Barra, a Rede UCI ORIENT reservou 12 salas para a pré-estreia nos três cinemas. Até a quarta-feira à tarde, todas as salas já estavam praticamente esgotadas. O UCI ORIENT Barra foi o primeiro a ter todos os ingressos vendidos.

Marcada para começar às 00:02, a equipe do Cineinsite A TARDE acompanhou de perto a pré-estreia do UCI Paralela. A sessão, claro, ficou lotada e os fãs compareceram a caráter, vestidos com roupas que lembravam os seus personagens preferidos. A cada cena de ação, o público reagia vibrando, e quando tudo dava certo, aplaudindo. Entre palmas e gritos, foi até meio difícil entender os diálogos finais.

Duração de três horas não foi algo negativo para Luiza Bauer

Em entrevista, a estudante de Publicidade e Propaganda, Luiza Bauer, de 20 anos, disse que nunca tinha ido a uma pré-estreia da Marvel e estava muito ansiosa para assistir o filme.

A ansiedade era tanta que Luiza nem conseguiu comer sua pipoca. "Estava muito ligada no filme", contou. Luiza também disse que para ela nem pareceram três horas de filme e que o desfecho do filme superou suas expectativas, "não daria outro final, só não queria que algumas pessoas morressem."

Inara Duarte achou o filme sensacional

Já Inara Duarte, 22 anos, que é estudante de engenharia química, acha que o começo foi um pouco monótono, por isso a duração acabou sendo algo negativo. Apesar disso ela diz que achou o filme sensacional. "Indicaria até pra quem não gosta de filme de heróis", comentou ela.

Muitos fãs não conseguiram ir para a pré-estreia e ainda esperam pela estreia nesta quinta-feria, 25. Estudante de arquivologia, Marcos Ayres, de 23 anos, esclareceu que para conter a ansiedade, tentava não pensar muito no dia da estreia. Essa é a primeira estreia que Marcos vai e espera "um final surpreendente que ninguém imaginaria".

Os três fãs de Vingadores pretendem assistir a produção mais uma vez e indicam o filme para outras pessoas.

Preparação poderosa

Engana-se quem pensa que os fãs foram os únicos a se preparar para o filme. As redes de cinema também tiveram bastante trabalho para receber o público que foi assistir. Em Salvador, a maioria das salas encerrou as exibições de outros mais cedo para poder atender a pré-estreia.

No UCI Paralela, os mais famintos puderam aproveitar os serviços da bomboniere, cujo horário se estendeu até às 1h30. A exemplo de outros cinemas, também houve sorteio de brindes e reprodução de conteúdos especiais antes da exibição para entreter os cinéfilos. O combo especial do filme, com direito a copo e balde de pipoca personalizado parece ter sido uma iniciativa comum de todas as redes.

O que achamos do filme

Vingadores: Ultimato é brilhante na missão de dar um desfecho para a Saga do Infinito, que nos apresentou aos hérois mais poderosos da Terra, e começou por volta de 2008. Portanto o filme acaba contemplando todos os tipos de fãs. Os mais apaixonados pelo cânon certamente vão notar algumas referências importadas diretamente dos quadrinhos, enquanto que os mais apegados ao universo do cinema, vão receber uma boa dose de fã service.

Entre um turbilhão de emoções e sentimentos, é preciso citar o da curiosidade. Apesar de ter sido produzido para o fim, Vingadores: Ultimato também funciona bem para o começo de tramas e questões que ficaram após o filme. Algumas delas serão inclusive, respondidas em breve devido as séries e filmes que serão lançadas pelo serviço de straming da Disney. Todas essas informações sobre os destinos dos personagens também serão discutidas aqui no Cineinsite.

Os mais emotivos podem se preparar para o choro. Todo o cenário é favorável para o clima de despedidas. Boa notícia para quem as vê como uma chance de abrir portas para novas aventuras, e má, para quem não quer desapegar de personagens e formações cultuadas.

Com aproximadamente 3h02 de duração e contando com o elenco de astros já consagrados do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Vingadores: Ultimato já está em cartaz na maioria dos cinemas de Salvador. Confira no Cineinsite o horário e o cinema mais próximo, prepare a pipoca, os lenços, e aproveite o filme!

*Estagiárias sob orientação da editora Maiara Lopes

adblock ativo