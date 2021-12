"No cinema, é tudo perfeccionista", diz ator de Carrossel

Os atores-mirins Stefany Vaz e Lucas Douglas, ambos da novela infantil Carrossel, estiveram em um shopping de Salvador na tarde desta quarta-feira, 15, para falar sobre "Carrossel - O Filme", que chega as telas de cinema na quinta-feira, 23.

Os dois sentiram a diferença entre gravar uma novela e um filme. Eles participaram de um workshop para se prepararem para gravar o longa. "No cinema é tudo mais detalhado e perfeccionista, pois a tela é gigante. Mas a equipe era muito boa", disse Lucas, o Paulo Guerra.

Dezenas de crianças foram ao shopping para tirar fotos com os atores e ainda puderam assistir a pré-estreia do longa. E como os atores eram crianças, a principal preocupação foi não atrapalhar a escola. Então, as gravações foram feitas em um acampamento real durante as férias escolares. A mensagem principal do filme, segundo os atores, é "a importância do trabalho em equipe, da amizade e do companheirismo".

Em Carrossel

O Filme, as crianças saem do orfanato e vão para um acampamento, onde participarão de brincadeiras. A aventura começa quando Gonzáles, funcionário de uma incorporadora, aparece no acampamento com a missão de comprar o terreno para transformá-lo em uma fábrica poluidora. As crianças então vão se unir para evitar a venda.

Todos os personagens da novela infantil vão estar no filme, com exceção da Professora Helena.

