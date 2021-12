Nia Vardalos prepara sequência de "Casamento Grego"

A atriz e roteirista Nia Vardalos protagonizará um segundo episódio do sucesso "Casamento Grego", do qual escreverá o roteiro e que terá novamente o apoio dos produtores do primeiro filme, informou nesta quarta-feira "The Hollywood Reporter".

"Casamento Grego" é uma comédia de 2002 inspirada na peça de teatro homônima escrita e interpretada por Vardalos de forma independente em Los Angeles e que chamou a atenção da família de Tom Hanks, cuja esposa, Rita Wilson, tem raízes gregas.

Através de Hanks, Playtone (a produtora do ator), HBO e Gold Circle, a obra chegou à telona tendo Vardalos como atriz protagonista e roteirista, e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro.

A história girava em torno de uma mulher grega, em plena crise dos 30, em busca de um namorado e de finalmente se casar, como sua família espera (e ela também).

O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema independente, após arrecadar quase US$ 370 milhões.

Vardalos voltará a viver sua personagem, Toula Portokalos, na sequência, que novamente terá John Corbett, par de Toula no longa-metragem. O projeto ainda não tem diretor.

"Agora que já experimentei a maternidade estou pronta para escrever o próximo capítulo da minha história familiar. Certamente, alguns repórteres chatos dirão que fiquei sem dinheiro ou que só quero beijar John Corbett de novo. Uma dessas três coisas é verdade", brincou Vardalos em entrevista à imprensa.

