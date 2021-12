Ney Matogrosso participa de exibição de filme em Salvador

O cantor Ney Matogrosso estará em Salvador no dia 1º de novembro para a exibição do filme "Ralé", do qual é protagonista.

Dirigido pela cineasta baiana Helena Ignez, o longa integra o XI Panorama Internacional Coisa de Cinema e será exibido às 18h30, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha. Ao final da sessão, o cantor e a diretora participam de um bate-papo com o público.

Na trama, Ney vive Barão, um fazendeiro que está organizando seu casamento com um dançarino, enquanto um grupo de jovens realiza um filme no local. De origem aristocrática e ex-dependente de heroína, o personagem funda uma seita com rituais baseados no uso da ayahuasca, chá usado no Santo Daime.



A parceria com Helena teve início no longa "Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha", no qual ele interpretou o bandido Luz Vermelha, que reflete sobre os crimes cometidos, enquanto percebe que eles podem lhe render privilégios no presídio de segurança máxima. Eles também trabalharam juntos em "O poder dos afetos".

O XI Panorama Internacional Coisa de Cinema acontece até 4 de novembro em Salvador e Cachoeira.

