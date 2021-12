Ney Matogrosso participa de debate sobre cinema em SSA

Ney Matogrosso estará em Salvador, no dia 9 de novembro (sexta), às 16 horas, para falar sobre o filme "Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha", no qual é o protagonista.

O longa será exibido dentro da programação do Festival Cine Futuro - VIII Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual, sediado no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha.

Gravado em um presídio, o filme mostra como o Bandido da Luz Vermelha (Ney Matogrosso) lida com a fama de ser um dos criminosos mais famosos do Brasil. Após a projeção para o público baiano, Ney vai conversar a respeito do personagem e trabalho no cinema.

