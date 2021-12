Nerve surpreende com crítica ao vício ao mundo virtual

Em uma época na qual os comentários anônimos cheios de raiva e a popularidade nas redes sociais estão se tornando - ao que parece - as únicas coisas importantes nas vidas do jovens, é ótimo ver um filme como Nerve - Um Jogo Sem Regras estrear nas telas de cinema.

Baseado no livro homônimo da escritora Jeanne Ryan, Nerve coloca o dedo na ferida da geração que vive conectada, cultuando webcelebridades e querendo ver a vida (dos outros) pela tela de um celular.

Vee DeMarco (Emma Roberts), ao discutir com a melhor amiga, celebridade virtual graças ao jogo Nerve, decide fazer parte da brincadeira, que paga uma ótima recompensa. Ela só não imaginaria até onde teria que ir para se tornar popular.

Durante o processo, encontra Ian (Dave Franco) e, juntos, devem cumprir provas para sobreviver. E quem decide quais objetivos eles devem cumprir? O público, no melhor - ou pior - estilo Big Brother.

Tenso

Nerve consegue prender a atenção do espectador com uma trama interessante, que soa plausível.

Apesar da canastrice de Dave Franco, o ator se dá bem com Roberts, que não é boa atriz, mas funciona neste thriller que é melhor do que muito filme para adolescente, mesmo com um discurso final meio piegas, mas certeiro.

