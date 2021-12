Músico nigeriano Fela Kuti é tema de documentário de abertura do Panorama

Um dos filmes de abertura do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema será o documentário Meu Amigo Fela, do cineasta Joel Zito Araújo. A obra retrata a vida e a arte do músico nigeriano, considerado o criador do afrobeat, Fela Kuti (1938-1997). Com acesso gratuito, o longa será exibido no dia 30 de outubro, às 20h, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha.

Além da exibição, o público terá oportunidade de debater com o diretor do filme, que estará presente e conversará após a sessão. A programação de abertura do festival ainda segue com o filme A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, além de um show da cantora Okwei Odili, nigeriana radicada em Salvador. No repertório, a artista apresenta músicas da trilha de Meu Amigo Fela, juntamente com canções do próprio repertório.

Ao longo da programação, o XV Panorama exibirá cerca de 130 filmes, com mostras competitivas e paralelas, e sessões especiais.

adblock ativo