Museu Carlos Costa Pinto realiza sessões de cinema e cursos

O Museu Carlos Costa Pinto promove uma programação que envolve cinema e cursos de arte. O projeto Matiné no Museu tem início nesta quinta-feira, 9, a partir das 15h, com o filme Por Quem Os Sinos Dobram (1943). As sessões seguem nos dias 16 e 30, sempre no mesmo horário, com a exibição, respectivamente, dos longas My Fair Lady (1964) e Uma Rua Chamada Pecado (1951). Os ingressos custam R$ 8.

Além disso, entre os dias 20 e 24, serão ministrados Cursos de Artes Decorativas com Marcelo Cunha e Joseania Freitas. As aulas acontecerão das 18h às 19h no auditório do museu. As inscrições custam R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia).

adblock ativo