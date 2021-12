Museu Carlos Costa Pinto oferece brincadeira, arte e cinema

Artes, brincadeiras infantis e cinema fazem parte da programação de agosto do Museu Carlos Costa Pinto (Corredor da Vitória). Na sexta-feira, começa o Matinê do Museu, com exibições de clássicos do cinema, sempre às sextas, às 15 horas, com ingressos a R$ 8. O primeiro deles é O Sorriso de Monalisa (2004). Na sequência, serão exibidos Shine - Brilhante (dia 14), de 1996; Adorável Júlia (dia 21), de 2004; e o musical Les Girls (dia 28), de 1957.

O museu também oferece a Oficina de Arte em Papel, com a designer Carla Bruni, entre os dias 26 e 28, das 14 às 17 horas, com custo de R$ 80; e o projeto Cirandando Brasil, com oficina gratuita de cantigas-de-roda e brincadeiras pela pesquisadora Nairzinha, dia 29, das 15 às 17 horas.

