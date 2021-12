'Mulher Maravilha' supera bilheteria de 'Batman Vs. Superman' nos EUA

O filme Mulher Maravilha conseguiu superar uma nova marca neste final de semana. O longa atingiu a arrecadação de US$ 330,5 milhões nos EUA, superando assim outro filme baseado em personagens da DC Comics, Batman Vs Superman, que terminou sua arrecadação com US$ 330,3 milhões em cinemas norte-americanos.

Com o resultado, o filme dirigido por Patty Jenkins agora é o terceiro mais visto da DC nos EUA, perdendo apenas para Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). A informação é do site especializado Box Office Mojo, que contabiliza a bilheteria de filmes nos EUA e em todo o mundo.

Mundialmente, a arrecadação de Mulher Maravilha continua tendo bons resultados, principalmente por conta do Brasil, onde o filme teve uma queda de apenas 27% desde a semana anterior, de acordo com o Deadline, um número considerado baixo para um filme em cartaz há um mês. No País, o longa tem a segunda melhor arrecadação fora dos EUA, US$ 29,9 milhões, perdendo apenas para o grande mercado chinês, com US$ 80,5 milhões.

Em todo o mundo, o filme estrelado por Gal Gadot já arrecadou quase US$ 710 milhões.

No final de semana, a grande estreia do cinema foi Meu Malvado Favorito 3, que conquistou quase US$ 190 milhões mundialmente, segundo o Box Office Mojo. O longa animado ainda vai estrear em grandes mercados como China e França.

