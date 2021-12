Mulher-Maravilha 3 ainda não está confirmado, diz atriz Gal Gadot

Intérprete da Mulher-Maravilha nos dois últimos filmes, a atriz Gal Gadot afirmou que o terceiro longa da heroína ainda não está confirmado. Questionada pela Variety sobre o início das filmagens, ela disse que está na expectativa por uma sequência de Mulher-Maravilha 1984, lançado no início de dezembro nos cinemas e no streaming HBO Max

"Eu não sei. Ainda não falamos sobre isso. Não temos ideia. Nunca se sabe. Eu adoraria fazer outro filme se a história for incrível e com Patty [Jenkins, diretora], é claro. Mas não sei. Teremos que esperar para ver (...). Eu quero ver um terceiro filme, ter um bom fechamento, uma trilogia", declarou.

No entanto, recentemente, a diretora Patty Jenkins se uniu ao time de estrelas e diretores que criticaram a decisão da Warner em lançar seus filmes em um serviço de streaming. Em entrevista ao The New York Times, ela sugeriu que só comandaria outro filme da Mulher-Maravilha se houvesse lançamento nos cinemas.

"Nós veremos o que vai acontecer. Eu realmente não sei. Adoraria fazer um terceiro se as circunstâncias estivessem certas e ainda houvesse um modelo para cinemas possível. Eu não sei o que eu faria se não houvesse", disse ela, na ocasião.

Com direção de Patty Jenkins e elenco composto por nomes como Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig, Mulher-Maravilha 1984 já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Lá fora, o filme passa nas telonas e também no streaming HBO Max, ainda indisponível na América Latina.

Vale lembrar, que, devido ao decreto da prefeitura que impede o funcionamento de cinemas na capital baiana até dia 11 de janeiro, o longa ainda não estreou em Salvador. Confira o trailer:

