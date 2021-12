'Mulher-Maravilha 1984' lidera bilheterias no Brasil em fim de semana de Ano-Novo

O filme "Mulher-Maravilha 1984" segue líder de bilheterias no Brasil pela terceira semana seguida. Com informações do G1, o longa da heroína arrecadou R$ 2 milhões e foi assistido por mais de 110,7 mil pessoas entre quinta, 31, e domingo, 3, de acordo com a ComScore.

A Warner já confirmou um terceiro filme da personagem, mais uma vez com a atriz Gal Gadot e com a diretor Patty Jenkins.

A animação "Sapatinho Vermelho e os Sete Anões" ficou em segundo lugar, com R$ 130,7 mil de renda e mais de 7,8 mil espectadores. "Trolls 2" fechou o top 3, somando R$ 116,2 mil com ingressos e público de quase 7 mil pessoas.

A bilheteria dos 10 filmes mais vistos no Brasil durante o fim de semana estendido caiu cerca de 20% em relação à semana do Natal e foi de R$ 2,54 milhões. O público também diminuiu 21% em relação à semana anterior e registrou pouco mais de 137 mil pessoas.

O levantamento da ComScore não informa quantas salas de cinema estão abertas no país.

