'Mulher Maravilha 1984' arrecada US$ 36,1 milhões no fim de semana de estreia

O filme “Mulher Maravilha 1984” arrecadou cerca de US$ 36,1 milhões os cinemas globais durante o fim de semana prolongado do Natal. Sua estreia aconteceu nos cinemas globais e simultaneamente em streaming nos Estados Unidos.

Do total do valor, cerca de US$ 16,7 milhões de dólares vieram dos cinemas dos EUA e do Canadá, segundo a distribuidora Warner Bros. Essa foi a maior bilheteria desde que a pandemia fechou os cinemas em março.

