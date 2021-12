Começa nesta sexta-feira, 20, e vai até o dia 28 de janeiro a Mostra Tiradentes, abrindo o calendário de eventos de cinema no Brasil e comemorando sua 20ª edição. A cidade histórica mineira recebe pouco mais de 100 filmes, entre curtas e longas, com foco na crescente e diversificada produção nacional.



A abertura hoje à noite fica por conta da exibição do filme Divinas Divas, estreia na direção da atriz Leandra Leal. O filme aborda a primeira geração de artistas travestis no Brasil dos anos 1960. Ao lado de Leal, estará a também atriz e diretora baiana Helena Ignez, já que ambas são as grandes homenageadas dessa edição da Mostra.



Dois curtas baianos estarão presentes no evento: Restos, de Renato Gaiarsa, compete na principal mostra para curtas metragens, a prestigiosa Foco; e Obra Autorizada, de Iago Ribeiro, será exibido em mostra dedicado a curtas feito em contexto universitário.





Rafael Carvalho | Especial para A TARDE

Mostra Tiradentes comemora 20 edições apostando no nacional

adblock ativo