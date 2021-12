Mostra Tiradentes abre calendário de festivais de cinema

O cinema brasileiro tem alcançado um forte impulso na produção de filmes independentes. Uma das grandes vitrines para essas obras é a Mostra de Cinema de Tiradentes, que começou sua 18ª edição nesta sexta-feira, 23, na cidade histórica mineira.

Até o próximo dia 31 de janeiro serão apresentados um conjunto de 128 filmes nacionais, a maioria deles em caráter de pré-estreia mundial, entre longas e curtas-metragens de diversas regiões do País. Toda a programação é gratuita.

A Mostra Tiradentes inaugura o extenso calendário de festivais de cinema que se espalharam pelo País, reflexo da frutífera produção de cinema e audiovisual brasileira. Em Tiradentes, os filmes dividem-se em diversas mostras. A mais representativa delas é a Mostra Aurora, com caráter competitivo e que reúne filmes inéditos de cineastas que se arriscam a lançar um olhar mais singular sobre o mundo em suas obras.

De certa forma, esse é o tom da mostra como um todo. Segundo Cléber Eduardo, um dos curadores, o evento coloca em evidência "um cinema no qual a autoralidade dos criadores passa distante dos sensacionalismos estéticos".

Destaques da Mostra Aurora são os filmes Medo de Escuro, dirigido pelo proeminente diretor de fotografia Ivo Lopes Araújo; O Signo das Tetas, do provocador Frederico Machado, e Mais do que Eu Possa Me Reconhecer, de Allan Ribeiro.

Homenagem

A atriz paraense Dira Paes será a grande homenageada da 18ª Mostra de Tiradentes. Ela protagoniza, junto com Daniel de Oliveira, o filme de abertura do evento: Órfãos do Eldorado, de Guilherme Coelho, baseado na obra do escritor amazonense Milton Hatoum.

Muito conhecida pelo público da televisão através da personagem Norminha, na novela Caminho das Índias, exibida pela Rede Globo, Dira Paes tem um longeva carreira no cinema.

Desde os provocadores filmes com o cineasta pernambucano Cláudio Assis, tais como Amarelo Manga e Baixio das Bestas, até filmes de caráter mais comerciais, como 2 Filhos de Francisco, Dira revela-se uma das atrizes mais versáteis do cenário artístico nacional.

Presença baiana

Nesta edição, a mostra terá presença baiana. Dentre eles, o longa-metragem Revoada, que faz parte da sessão Autorias, espaço dedicado às obras de diretores já consagrados no cenário nacional. Dirigido pelo veterano cineasta José Umberto Dias, o filme retoma o ambiente do cangaço. Após a morte de Lampião e seu bando, um grupo de cangaceiros remanescente enfrenta as revolta e incertezas diante de seu futuro.

Também serão exibidos os curtas-metragens Menino da Gamboa, de Rodrigo Luna e Pedro Perazzo, que tem participado de vários festivais, dentro de fora do Brasil; além de Materno, de Alequine Sampaio e Ruy Dutra; O Filme de Carlinhos, de Henrique Filho; O Monstro e a Floresta, de Myl Hause, e Inferno, de João Marciano Neto. Todos eles divididos em mostras variadas.



Com o tema Qual o papel do cinema hoje?, a Mostra de Tiradentes também revela sua preocupação com a discussão e troca de ideias em torno do fazer cinematográfico. Para isso, conta com uma extensa programação de seminários e debates.

O Seminário do Cinema Brasileiro: Ideias e Perspectivas acontece durante toda o evento e reúne profissionais e pesquisadores da área para discutir o atual estado da produção cinematográfica brasileira.

Uma das principais atividades, já tradicionais, são os Encontros com a Crítica, o Diretor e o Público, em que os cineastas dos filmes exibidos na Mostra discutem suas obras com os participantes.

A 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes encerra dia 31 com a exibição do longa-metragem mineiro Ela Volta na Quinta, de André Novais de Oliveira.

