Mostra SP empolga com filme coreano de zumbis

Os zumbis invadiram a Coreia do Sul. Filme que empolgou o Festival de Cannes, Invasão Zumbi foi exibido em sessão de meia-noite na Mostra SP e é, desde já, uma das pérolas do evento.



Chega a ser estranho um filme com proposta tão comercial sendo exibido em um festival assim, mas os coreanos provam que sabem fazer muito bem cinema de entretenimento, não deixando nada a dever aos norte-americanos. Para os fãs de filme catástrofe e tramas que envolvem mortos-vivos atacando pessoas gerando caos e calamidade, o filme é um prato cheio, divertido e empolgante. O fiocondutor é a trama de um pai, rico empresário, que leva a filha pequena para visitar a mãe numa cidade próxima. Mas o trem que os leva passa a sofrer um ataque de zumbis que estão tomando conta de Seul.



Os mortos-vivos aqui são uma clara referência ao conceito que Danny Boyle desenvolveu em Extermínio: os zumbis correm e se locomovem com agilidade, tornando a caçada ainda mais insana e perigosa. O longa coreano tem previsão de estreia para o dia 24 de novembro.



Drama demais



Outro filme que atraiu grande público da Mostra foi o thriller americano Animais Noturnos, dirigido por Tom Ford (famoso estilista que agora se dedica à direção). A dona de uma galeria de arte Susan Morrow (Amy Adams) recebe de seu ex-marido a cópia de um livro que ele acabou de escrever.





