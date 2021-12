Mostra "O Horror não está no Horror" traz terrores reais à Sala Walter

O que se passa na sua cabeça quando você pensa em filmes de horror? Monstros, entidades sobrenaturais ou seres fantásticos, talvez. Com o intuito de trazer tramas para além do terror convencional, a Sala Walter da Silveira, nos Barris, promove gratuitamente, da quarta-feira, 22, até a quinta-feira, 24, a Mostra "O Horror não está no Horror".

Na programação organizada pela Cinemateca da Bahia, filmes como "Apocalypse Now" e o brasileiro "Barão Olavo, o horrível" abordam o terror real cotidiano e banal da guerra, da desigualdade social e do preconceito.

O público também terá a oportunidade de revisitar o musical "Pink Floyd-the Wall", de Alan Parker; justamente no intervalo das exibições do IV Cine Horror, principal festival de cinema fantástico do Norte e Nordeste que retoma sua programação na Sala Walter a partir da próxima sexta-feira dia 25.

Em o nota, o curador da Mostra e cineclubista, Adolfo Gomes, disse que a seleção propõe um olhar para a nossa realidade sem o filtro e o conforto das "ameaças externas". " Um documentário como 'O Breviário do horror, que me parece um filme em curso dos nossos dias, sinaliza para isso", afirma ele, que é também programador da Sala Walter.

