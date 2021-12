Mostra na Sala Walter da Silveira homenageia o diretor John Ford

Seis filmes da extensa carreira do mestre John Ford (1895- 1973) compõem mostra na Sala Walter da Silveira, que começa nesta quinta-feira, 22, e vai até a próxima quarta-feira. Três deles estão entre suas obras mais conhecidas: No Tempo das Diligências (Stagecoach, EUA, 1939), Rastros de Ódio (The Searchers, EUA, 1956) e O Homem que Matou o Facínora (The Man Who Shot Liberty Valance, EUA , 1962).

Com No Tempo das Diligências, em que acompanha um grupo de pessoas em viagem perigosa pelo Arizona, ele deu lastro aos chamados filmes de bang bang.

Em Rastros de Ódio, que vai buscar sua origem no Ulisses da Odisseia, de Homero, ele acompanha a trajetória de um homem que terá de redimensionar a dor e os conflitos depois de ver devastada a família.

Com O Homem Que Matou o Facínora propagou o mito da imperiosidade da manutenção da lenda, se ela é melhor que a verdade.

Bergman

A lenda, aliás, acompanha de cabo a rabo a vida de Ford. Dizem que certa vez, instado a fazer uma cena à maneira do diretor sueco Ingmar Bergman, ele perguntou: “Quem é Ingmar Bergman?”, para no dia seguinte responder: “É aquele que me considera o maior cineasta do mundo”.

Foi estudando filmes como os dele que André Bazin, considerado o maior crítico de cinema de todos os tempos, concluiu que o western é “o cinema norte-americano por excelência”.

Nascido no Maine, descendente de irlandeses, ele era Sean Aloisyus O’ Fearna. Ao formar-se, foi à Hollywood procurar o irmão mais velho, Francis Ford. Adotou o nome de Jack Ford e fez até uma ponta em O Nascimento de Uma Nação (David W. Griffith, 1915).

Trabalhou muito no cinema mudo, mas teve o nome inscrito entre os grandes a partir de filmes como O Delator (1935), No Tempo das Diligências e Vinhas da Ira (1940), baseado em John Steinbeck.

Obras-primas

Não era apenas diretor de western, como é demonstrado nessa mostra em filmes como Juiz Priest (Judge Priest, EUA, 1934), A Mocidade de Lincoln (Young Mr. Lincoln, EUA, 1939) e O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (The Prisoner of Shark Island, EUA, 1936).

Com tantos outros pares do cinema, como o próprio Bergman e Alfred Hitchcock, redefiniu o conceito de obra-prima, fazendo vários filmes antológicos, entre eles, além dos já citados, Paixão dos Fortes (1946), Rio Bravo (1950) e Depois do Vendaval (1952).

