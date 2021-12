Mostra Lugar de Mulher é no Cinema oferece oficinas de crítica, som e fotografia

Começa na próxima semana a segunda edição da Mostra Lugar de Mulher é no Cinema, com o intuito de destacar a produção nacional contemporânea dirigida por mulheres. A abertura conta com exibição do longa “A Moça do Calendário”, da diretora e atriz baiana Helena Ignez, homenageada desta edição. A sessão será às 20h da próxima quarta, 28, na Sala Walter da Silveira.

Antes disso, a mostra oferece algumas oficinas para o público feminino. Uma delas é a de crítica cinematográfica, ministrada pela pesquisadora, roteirista e crítica Amanda Aouad Almeida. Ela é membra da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e também do Coletivo Elviras, que reúne mulheres críticas no Brasil.

A oficina de crítica acontece entre os dias 26 e 28 de março, sempre pela manhã, das 9h às 12h, na Sala Walter da Silveira, nos Barris.

Também será oferecida a oficina conjunta de Fotografia e Som para Cinema, ministrada por Moara Rocha e Liz Riscado. Moara é formada em Interpretação Teatral pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e desenvolve trabalhos como produtora, gestora cultural e operadora de áudio na +1!Filmes. Já Liz é formada em cinema pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Dirigiu e foi fotógrafa em videoclipes e curtas-metragens.

Esta oficina acontece nos dias 26 e 27 de março, das 14h às 17h, também nas dependências da Dimas, nos Barris.

Há uma taxa de inscrição para cada oficina no valor de R$ 25, pagos no primeiro dia de aula. Mas é preciso preencher um formulário de inscrição que pode ser acessado aqui.

