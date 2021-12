Mostra inspirada nos 50 anos da ditadura homenageia cineasta

A exibição do filme Que Bom Te Ver Viva (1989) abre nesta terça-feira, às 19 horas, na Sala Walter da Silveira, a 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, que acontece até domingo em homenagem a Lúcia Murat. A cineasta carioca tem mais três dos seus filmes em exibição: Doces Poderes (1997), Brava Gente Brasileira (2000) e Uma Longa Viagem (2011).



Com a apresentação de 41 filmes, a mostra, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é apresentada até 20 de dezembro nas 26 capitais e no Distrito Federal, e se subdivide em quatro: além da Homenagem a Lúcia Murat, a Competitiva, Memória e Verdade e a Sessão Inventar com a Diferença.



Temas como direitos da pessoa com deficiência, da população LGBT - abordados em filmes como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, indicado pelo Brasil a concorrer a uma vaga no Oscar - e a questão indígena encontram lugar na mostra, este ano inspirada nos 50 anos do golpe militar.



Nada mais oportuno, portanto, que consagrar a cineasta que foi encarcerada e torturada durante a ditadura, experiência que exerceu forte domínio em sua obra, como pode ser visto no longa de estreia, Que Bom Te Ver Viva. O filme costura narrativas de oito presas políticas à presença de uma personagem ficcional, vivida por Irene Ravache, em reflexão sobre a luta e a sobrevivência durante os anos de chumbo.



Em Doces Poderes, Murat centra-se em Brasília para abordar questões de poder concernentes à cobertura jornalística das eleições. O foco desloca-se para os conflitos entre portugueses e indígenas, na região pantaneira, no século XVIII, em Brava Gente Brasileira, e retorna à época da repressão em Uma Longa Viagem, em que a cineasta retoma história familiar ocorrida no período da luta armada.



Amplitude



A diretora destaca a homenagem como uma honra, em entrevista por telefone, e a mostra pelo que a união de temas como cinema e direitos humanos representa para o combate ao fundamentalismo, no Brasil e no mundo. "As pessoas veem o cinema como algo momentâneo. Meus filmes são a continuação disso", afirma Murat. Para ela, um dos pontos positivos é que a mostra passa no Brasil inteiro.



A cineasta se referia também aos 1.000 pontos de cultura, fora das capitais, onde todos os filmes serão apresentados, entre janeiro e março de 2015. Para o coordenador, Rafael de Luna, é um dos indicadores da boa receptividade à programação, sempre distribuída em três vertentes: a competição, a homenagem e a mostra temática, em "um contexto - a memória, o que foi o golpe -, sem deixar esquecidas as manifestações ocorridas no ano passado".



Alinham-se discussões centradas no golpe, com a exibição de filmes como Setenta (2013), de Emilia Silveira Brasil, e Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, a questões concernentes a países do Hemisfério Sul e da América Latina.



Destaca-se a presença de títulos representativos de filmografias menos conhecidas, como o mexicano La Jaula de Oro (2013), de Diego Quemada-Díez, que aborda a trajetória de três adolescentes em busca de oportunidade nos EUA.



Para mais detalhes acesse www.mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br

