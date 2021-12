Mostra homenageia cineasta britânico Nicolas Roeg

Os filmes do diretor britânico Nicolas Roeg estarão, de 4 a 6 de maio, em uma mostra organizada pela Sala Walter da Silveira. A programação inclui filmes de relevância como "Inverno de Sangue em Veneza", referência no terror psicológico, e "O Homem que Caiu na Terra", com David Bowie no elenco. O último filme do cineasta foi lançado em 2007. As exibições são gratuitas e acontecem sempre às 16h e 18h.

